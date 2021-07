Parmi les missions prioritaires du SPW, à la suite des inondations, le directeur général Étienne Willame a fait le point sur la situation… en Meuse. En effet, si le fleuve semble avoir (presque) "repris" son lit, les dégâts constatés dans les eaux sont eux aussi colossaux. Outre la pollution inévitable, le directeur du SPW a évoqué le cas de ces deux péniches (Dove et Quintus Quarter), qui ont sombré dans les eaux du fleuve, vendredi après-midi et en soirée, au niveau du port des yachts.

Depuis ces événements, la navigation est logiquement interdite entre les ponts Albert et Kennedy, au centre-ville, pour éviter qu’un bateau heurte les épaves. Il est urgent de régler ce problème au plus vite afin de ne pas paralyser la navigation en amont et en aval de Liège.