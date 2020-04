Inscription sur couture@chuliege.be

Le CHU de Liège vient de recevoir 10.000 blouses de protection pour les salles d’opération, les soins intensifs et la première ligne Covid, annonce-t-on au Centre hospitalier universitaire de Liège... mais la date de la prochaine livraison est incertaine. Raison pour laquelle le CHU de Liège a décidé de prendre les devants, en lançant un appel aux couturières."Le travail est de réaliser des blouses, à partir de la toile utilisée pour champ de stérilisation utilisés dans les salles d’opération. Un prototype a été validé par les services du CHU. Une couturière professionnelle a réalisé un exemple cousu et un patron. La société Techni-Voile à Alleur va découper les différentes pièces que les couturières n’auront plus qu’à assembler. Ces toiles prédécoupées vont arriver la semaine prochaine au CLC de Chênée (le centre de logistique du CHU), emballée par unité".

Voilà pour le modus opérandi et le matériel donc... mais il faut la main-d'oeuvre bien sûr. "L’idée est de créer une réserve de couturiers/couturières qui seraient prêtes à réaliser, chez elles (dans le respect du confinement), les fameuses blouses. Il y en a quelque 6000 à coudre dans un premier temps. Et il ne s’agit pas de tissu mais d’une fibre synthétique. Les couturières de l’Opéra Royal de Wallonie sont également mobilisées. Si nous parvenons à accroitre notre volume de toile –un produit lui-même fort sollicité-, nous pourrions poursuivre l’effort vers d’autres destinataires dans le besoin, en Belgique ou ailleurs".

Vous avez une machine à coudre, vous habitez dans la région liégeoise, vous avez du temps (coudre une blouse dure 30 minutes) et envie de vous rendre utile pour soutenir la chaine de soins ? Alors envoyer un mail à couture@chuliege.be

Vous recevrez en retour un formulaire d’inscription à remplir. Nous vous informerons alors de la façon de rentrer en possession des modèles prédécoupés à coudre qui seront livrés selon les quantités souhaitées, avec la note technique.

Le CHU de Liège remercie Techni-Voile pour son soutien, les couturières qui répondront à cet appel et l’Opéra Royal de Wallonie pour son soutien direct !