Ils étaient une petite vingtaine ce samedi matin à la gare de Pepinster, venus soutenir l’ex-échevin Claude Dedye et l’élue Julie Beckers. Cette dernière a annoncé son retrait de la vie publique.

Julie Beckers se retire de la vie publique. La commission de vigilance du PS l’avait invitée à quitter sa fonction de cheffe de groupe au conseil communal. Finalement, l’élue pepine va plus loin et se retire complètement, notamment "pour protéger mes enfants ", a-t-elle expliqué ce samedi matin, devant une vingtaine de personnes venue la soutenir. Parmi eux, une bénévole des premières heures: " Je suis venue aider dès le premier jour et tout de suite, Julie et Claude étaient auprès de nous et le sont encore aujourd’hui."

Les quelques personnes rassemblées dans la gare de Pepinster dénoncent "des guéguerres politiques, où le bénévolat n’a rien à voir " et ne comprennent pas l’ampleur de cette affaire de charbon détourné. "On aurait mis ce charbon à la poubelle or il était là pour les sinistrés et les personnes précarisées. " Quand la question du lien qui unit Claude Dedye et les personnes qui ont reçu ce fameux charbon, ses beaux-parents, arrive sur la table, ils n’en démordent pas. " Ça ne me choque pas, et puis, ce n’est pas ça le fond du problème, explique une habitante de Pepinster. Pour moi, le bourgmestre Philippe Godin ne supporte pas la contradiction et ici, il a trouvé une faille. Il a dénoncé Claude Dedye devant la presse lors du conseil communal. Il savait ce qu’il faisait."

Julie Beckers décrit-elle Philippe Godin comme un "rottweiler": "Lorsqu’il vise quelqu’un, il le prend à la gorge. Il a choisi de sortir cette affaire sans laisser aucune possibilité à Claude Dedye de se défendre dans un premier temps, ni d’apporter de la nuance à ses propos. Il a ainsi bafoué les règles de l’état de droit en jetant quelqu’un en pâture, à la vindicte populaire."

Il y a quelques jours, le bourgmestre avait annoncé avoir déposé une plainte contre le couple. " J’attendrai sereinement la décision de la justice. J’espère qu’elle sera rapide et que je pourrais mettre tout ça derrière moi. Si la responsabilité de Claude Dedye est avouée, je suis sereine par rapport à mon cas personnel. " L’ancien échevin socialiste avait expliqué que Julie Beckers s’était opposée à ce don de charbon mais qu’il avait bravé son refus.

La désormais ex-cheffe de file de son parti au conseil communal a aussi évoqué, la voix serrée, les répercussions de cette affaire sur sa vie personnelle, sur ses parents mais aussi sur ses enfants. "Ma maman est en pleurs et mon père le vit très mal aussi. Il a dû s’humilier en montrant au grand jour ses conditions de vie difficile. Ils sont lynchés sur la place publique et le vivent très mal. Mes enfants aussi sont assaillis de message sur les réseaux sociaux".

L’élue pepine préfère donc se mettre en retrait de la vie publique. Il y a quatre mois, elle avait déjà pris ses distances avec son parti. Elle souhaite désormais retrouver ses enfants et les protéger, "le temps dégagé par l’analyse des dossiers, qui était de toute façon inutile vu l’impossibilité de débat, ne pourra être que mieux utilisé."

Julie Beckers et Claude Dedye laisseront donc leur place officiellement lors du prochain conseil communal en février. Normalement, Pietro Lupo et Michelle Labeye devraient reprendre leurs places. Cependant, ce dernier ne souhaite pas siéger et Pietro Luppo pourrait renoncer à son siège pour rejoindre le CPAS. Dans ce cas-là Michaël Hansen et Sophie Mottard, actuellement président et vice-présidente de l’union socialiste communale, pourraient monter au conseil communal de Pepinster.