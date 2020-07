Le bourgmestre a prolongé ce mardi l’obligation dans les lieux publics et dans les commerces

Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster, a prolongé ce mardi l'ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque dans tous les commerces qui se trouvent sur le territoire de la commune, mais également dans les locaux de l'administration communale accessibles au public ainsi que dans les locaux publics des personnes exerçant des professions libérales sur le territoire de la commune. Le port du masque sera également obligatoire dans les files d'attente formées à l'entrée des lieux susvisés et pour le personnel occupé dans les commerces "qui est, ou est susceptible, de près ou de loin d'être en contact avec la clientèle", sous peine d'une amende administrative de 250 euros. A noter que cette obligation est d'application dans ces lieux en tout temps, pour toute personne âgée de 12 ans et plus.

Les commerces sont également chargés d'apposer de manière voyante aux entrées de leur commerce une signalétique avertissant les personnes qui s'y trouvent de l'obligation de port d'un masque.



Sur base d'avis des experts

Pour prendre cette décision, le bourgmestre - qui veut protéger la santé de ses citoyens et garantir la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières- s'appuie de divers avis de scientifiques et virologues belges. "Considérant qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques connues des autorités communales et des moyens dont elles disposent, l’imposition du port d’un masque couvrant la bouche et le nez chaque fois que la configuration des lieux ne permet pas de respecter les règles dites de distanciation sociale, paraît une mesure nécessaire pour réduire le risque de propagation du coronavirus Covid-19", peut-on lire dans l’ordonnance de police.

Le bourgmestre estime dans son ordonnance qu'il s'agit de la protection la plus efficace, d'autant qu'elle est fortement recommandée par le Conseil national de sécurité, pour éviter la propagation du virus. "Il est raisonnable et prudent de considérer que le port obligatoire du masque dans certains lieux publics et commerces, au sein desquels le risque est à l'évidence plus grand d'être placé dans la difficulté de maintenir une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne, à l'instar des transports publics, est de nature à renforcer la santé, la salubrité et la sécurité", peut-on ainsi lire.