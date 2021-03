Ce mercredi, le collège communal d’Ans a été amené à se prononcer sur un projet de construction qui, en février 2020, s’était vu refuser le permis. Le projet était localisé sur une parcelle privée, rue Walthère Jamar, en bordure du parc Herman.

Il était question de construire un ensemble d’une quarantaine d’appartements avec parking extérieur d’une quarantaine de places. De nombreux riverains s’étaient rapidement exprimés contre ce projet, le jugeant disproportionné vis-à-vis du bâti existant et estimant que cela ne pouvait que dénaturer les lieux et porter atteinte à la faune et la flore. Des craintes étaient également émises au niveau de la mobilité. Le collège communal avait jugé ce projet "inapproprié" et avait ainsi refusé le permis, motivant sa position vis-à-vis du volume, du nombre de places de parking et de la distance par rapport au voisinage.

150 000 € pour le parc

Sur base de ces remarques, un nouveau projet a été déposé à l’administration communale. "Par rapport au parking, le projet est passé de 44 places en extérieur à 53 en intérieur, en sous-sol. Ainsi, il y a une place et demi par logement. Le nombre d’appartements est passé de 42 à 35 et concernant la distance vis-à-vis du voisinage, elle est passée de 15 à 20 m ", précise le bourgmestre d’Ans, Grégory Philippin.

Cette fois, le projet, localisé en zone d’habitat, rappelons-le, a été jugé bien plus acceptable par le collège communal qui, ce mercredi, a octroyé le permis en le conditionnant au respect des divers avis émis.

Sachant que des charges urbanistiques sont imposées pour tout projet dépassant une dizaine de logements, c’est une somme de 150 000 € qui reviendra à la commune d’Ans !

"Ces charges urbanistiques seront dédiées à l’arborisation du parc Herman, à l’embellissement des infrastructures publiques sachant que le parc héberge la crèche et la bibliothèque, ainsi qu’à l’aménagement d’un parking vélo sécurisé ", ajoute le bourgmestre d’Ans.