C'est en février 2020 que la ville de Seraing annonçait avoir désigné le consortium Gastronomia Vision (Cœur de Ville, Imagix, Willemen, Dyls, Gehlem Immo) en vue de mettre en oeuvre le projet Gastronomia au sein des anciennes halles industrielles Cockerill, au centre de la Cité du fer. Logements, commerces, complexe cinématographique, parkings, le tout représentant un investissement de près de 50 millions d'€. Ce projet s'inscrit dans le Master plan de la vallée sérésienne et vise à préserver un élément emblématique du patrimoine industriel de Seraing.

Une étape importante est désormais franchie dans ce dossier puisque le permis, pour la première phase du projet, vient d’être accordé. Le lancement des travaux est annoncé au cours du premier semestre 2022. "Ceux-ci permettront la préservation et la rénovation des halles et de leurs équipements historiques afin de les reconvertir en halles gourmandes, proposant une offre variée de commerces d’alimentation, marchés du terroir, comptoirs de restauration, etc., et autres lieux de rencontre et de divertissement", précise-t-on à la ville de Seraing.

Le projet Gastronomia prévoit également l'aménagement de bureaux, dont des espaces de co-working. Mais on sait à ce niveau que la généralisation du télétravail, en raison de la pandémie de Covid-19, a quelque peu incité à revoir les plans, à commencer par ceux du voisin John Cockerill (ex-CMI) qui avait marqué un intérêt...

Pour mener à bien ce projet de reconversion, la ville de Seraing a bénéficié d'un financement européen (fonds Feder) de 9,3 millions d’€.