Le jeudi 4 février dernier, la zone de secours Vesdre-Hoëgne&Plateau a reçu son permis pour la construction de la nouvelle caserne des pompiers du Plateau, qui regroupera celles de Herve et de Battice sur le site de l’ancienne menuiserie des Chesseroux, rue de Maestricht, racheté il y a deux ans par la zone de secours. L’objectif étant de regrouper les forces pour plus d’efficacité.

"On a parfois 4 pompiers dans une caserne et 5 de l’autre, la volonté est de réunir tout le monde dans une même caserne pour être plus fort et rendre un meilleur service aux citoyens", affirme Quentin Gregoire, commandant de la zone VHP pour qui l’octroi du permis est "une bonne nouvelle. On l’attendait pour le début printemps et finalement il vient plus tôt, c’est encore mieux."

Adapté aux normes

C’est un dossier vieux déjà de près de 5 ans qui voit enfin la ligne d’arrivée. Signé par le bureau d’architecte Lignes, le projet se veut complet, proposant un bâtiment moderne et mis aux normes, avec des équipements de qualité, en accord avec les besoins du personnel : tour et dalle d’exercice, salle de cours, garage spécifique pour les ambulances… Au total, 75 pompiers pourront ainsi profiter de la nouvelle caserne.

L’attribution du marché est en cours de négociation. "L’objectif est d’attribuer le marché pour débuter vers le début de cet été", précise le commandant. Et d’espérer que le bâtiment soit opérationnel vers mi-2022. À noter que le coût du chantier est estimé à 4,6 millions d’euros.

À terme, la caserne de Battice, située à l’arrière de l’église, sera démolie afin d’intégrer l’espace dans la revitalisation du centre du village, tandis que l’ancienne caserne de Herve pourra être utilisée "pour faire évoluer les services communaux", indique le bourgmestre de Herve Marc Drouguet.