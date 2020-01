C’est l’histoire d’un pont… maudit. Ou plutôt du remplacement d’un pont maudit. Le pont de Tilff, nouvelle version, dont le chantier a débuté voici un an et demi déjà, en juin 2018, vient en effet de connaître un coup d’arrêt pour le moins fâcheux : le Conseil d’État a décidé d’annuler le permis d’urbanisme délivré le 11 mai 2016.

Cette décision a été officialisée début janvier… et est motivée par une question de phasage des travaux et de délais jugés trop longs au regard des prescrits légaux.

En bord d’Ourthe, on avait (presque) oublié cette requête introduite par trois riverains mécontents du projet, en juillet 2016. Mais la procédure a suivi son cours et, aujourd’hui, force est de constater que les motivations de cette requête ont bien été entendues. Pas toutes bien sûr mais une aura suffit pour casser la décision et dès lors le permis.

Précisément, les requérants estiment que le délai prévu pour le début de la deuxième phase de travaux est "exagérément long au regard du délai normal de péremption prévu par l’article 86 du Cwatup (5 ans), avec la conséquence que les autorités communales vont de ce fait rester liées pendant plus de dix ans par une conception du bon aménagement des lieux qui a prédominé en 2016".

En d’autres termes, les délais pour réaliser les travaux de la deuxième phase (abords) seraient trop longs. Le paradoxe ici est que cette motivation retenue… stoppe le chantier.

Quid désormais ? Puisque la motivation de l’annulation semble limitée, un nouveau permis pourrait être délivré, en "corrigeant" cette question des délais jugés trop longs. Difficile toutefois d’estimer le temps nécessaire…

C’est donc une mauvaise nouvelle de plus pour ce chantier qui avait déjà connu un coup d’arrêt alors qu’une société sous-traitant de Galère et en charge de fournir les poutres métalliques de la structure, avait fait faillite. On annonçait un retard de près d’un an… désormais, le pont en construction n’a même plus de permis.