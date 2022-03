Le collège communal réunit ce lundi a pris acte de la décision de la Fonctionnaire déléguée de délivrer le permis d'urbanisme pour la réalisation d'une fresque murale sur le bâtiment qui abrite le Centre culturel.



C'est l'oeuvre de l'artiste Didier "Jaba" Mathieu, libre interprétation de l'oeuvre picturale "Huy on the Meuse" de George Clarkson Stanfield (peintre britannique du XIXe s.) qui a été choisie au terme de la procédure de sélection.

La fresque, pour laquelle un budget total de 20.000 euros est alloué, sera scindée en deux. Côté avenue Joseph Lebeau, l'oeuvre complète sera peinte sur une surface de +/- 136 m². Et côté avenue Delchambre, des éléments de cette même fresque seront reproduits sur quatre surfaces d'un total de +/- 108 m².

La réalisation de cette fresque devrait être terminée avant la saison estivale 2022. Elle s'inscrit dans le projet art en ville initié par la Ville de Huy en 2019, à l’occasion des Fêtes septennales, avec l’acquisition des sculptures en acier corten de l’artiste Kalbut sur le parvis de la Collégiale, au fort et sur la pelouse du Batta. En mars et en juillet 2021, par l’intermédiaire de la société All about things, l’artiste Matth Velvet avait quant à lui réalisé, sur une façade privée de la rue des Augustins, la fresque « Touché, coulé », ainsi que sept peintures murales sur la même thématique, sur le bâtiment du planning familial dans la rue Delloye-Matthieu.