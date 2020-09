Herve Le projet repose sur la création de logements, de surfaces commerciales, de bureau…

En cette rentrée du 1er septembre, la Ville de Herve a présenté son projet de développement du site Chapelier. Il s’agit d’1,2 hectare de terrain, situé entre les rues de la Clef, du Stade et Jardon, racheté en 1997 par la Ville et dépollué pour faire place aujourd’hui à un nouveau projet.

Il s’agit d’un vieux et long dossier qui a traversé les législatures avant d’atterrir dans les mains du bourgmestre Marc Drouguet et son équipe. "Certains éléments sont venus s’ajouter pour permettre un ensemble cohérent de qualité", a-t-il souligné. C’est sous l’impulsion d’un partenariat public-privé entre la Ville de Herve et l’entreprise Bernard Construction, que ce chancre urbain s’apprête aujourd’hui à être revitalisé. "L’idée est ici de p