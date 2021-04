Précisons qu'il devra également remplacer les éclairages et à en ajouter sur certains tronçons du RAVel 31. Sur base de la décision et des remarques du Fonctionnaire délégué, le Collège Communal a octroyé le permis d’urbanisme.

Le 9 octobre 2020, le Collège de Liège validait la demande de réalisation d'un ensemble de 2 immeubles à appartements, chaussée de Tongres, 421 à 433 à Rocourt... sur le site de l'ancien Mobiroc. Il ne restait plus que l’approbation du Fonctionnaire Délégué. C’est chose faite maintenant puisqu’il vient de rendre un avis favorable sur la demande de rénovation. Concrètement, il s'agit d'un avis favorable sur la réalisation d'un immeuble à rue comprenant 924m2 de bureaux et 12 logements (8 x 1 chambre et 4 x 2 chambres), d'un immeuble à l’arrière comprenant 32 logements (3 x 1 chambres, 22 x 2 chambres et 7 x 3 chambres), d'un local à vélo pour minimum 59 places., se réjouit l'échevine de l'Urbanisme Christine Defraigne.