C’est en 2008 que l’apprenti-constructeur Yves Moulin a commencé de ses propres mains la construction d’un chalet en matériaux naturels, sur la pâture ayant appartenu à ses grands-parents, aux Fontaines, sur les hauteurs de la commune d’Engis. Entouré d’une équipe de volontaires, c’est par des chantiers participatifs et une levée de fonds réussie en mars 2019 qu’il a terminé la première phase des travaux de cette maisonnette en bois baptisée "Le Mökki des Fontaines", à l’image des chalets finlandais, appelée à devenir un "laboratoire d’autonomie partagée", dont rêve son concepteur. "Dans le monde actuel, l’idée est d’en faire un lieu où les personnes qui s’éveillent à une société résiliente peuvent venir se nourrir et apprendre des techniques nouvelles", explique-t-il.

En 2020, les premières activités ont pu être lancées et des groupes thématiques se sont réunis sur les thèmes de la nature, de l’autonomie énergétique et de l’habitat léger. Des activités natures (shinrin yoku, méditation) et des formations (géobiologie, énergie) ont été aussi organisées. L’homme envisage par la suite des visites de sa future serre autonome.

Mais reste encore à construire celle-ci qui reliera le Mökki à un ancien cabanon. "Dans cette serre, deux premiers éléments seront installés : le Homebiogas qui va produire du méthane grâce aux déchets verts qu’il ingurgitera, ainsi qu’un système aquaponique qui alliera un élevage de truites et la production de légumes et plantes." Enfin, "l’objectif est aussi d’installer une yourte afin de doubler la capacité d’accueil de formations". Et de faire appel à l’épargne privée pour récolter le budget nécessaire de 30 000 euros.