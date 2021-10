Politique Le député MR d’Aywaille occupe cette fonction depuis 2004… "un atout", estime-t-il.

Philippe Dodrimont l’a fait savoir ce mardi 12 octobre… à deux jours de la clôture du dépôt des candidatures à la présidence de la Fédération MR d’arrondissement de Liège : "C’est avec motivation, détermination et enthousiasme que je souhaite poursuivre mon mandat de président de la Fédération d’arrondissement de Liège pour notre Mouvement Réformateur". À l’écoute des 24 communes de l’arrondissement, précise-t-il et en contact direct "avec le bureau politique des Jeunes MR". Et dans une fonction qu’il occupe donc depuis 17 ans. Il assume.

Vous occupez ce poste depuis 2004, pourquoi vouloir rempiler ?

"En politique, le travail est toujours inachevé. Et aujourd’hui, à 3 ans des élections communales et régionales. Je pense que la connaissance que j’ai des différentes sections peut être un vrai atout pour notre formation".

Que dire à ceux qui exigeraient un nécessaire "renouvellement" ?