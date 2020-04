Ils seront à l'hôpital de la Citadelle

Comme nous l'avions annoncé éne exclusivité, le roi Philippe sera à Liège ce vendredi. Accompagné de la reine Mathilde, le Souverain se rendra au Centre Hospitalier Régional (CHR) de la Citadelle à Liège .

La visite commencera par le service de colis de l'hôpital.

Dans ce service, les membres de la famille et les proches apportent des colis pour les patients qui sont ensuite désinfectés par le personnel de l'hôpital.

Ensuite, le Roi et la Reine participeront à une réunion avec les chefs de service pour aborder l'organisation de l'hôpital et le soutien psychologique dans le cadre de la lutte contre COVID-19.

La visite se poursuivra dans la cuisine de l'hôpital et dans la pharmacie. Enfin, le Roi et la Reine se rendront dans le laboratoire où ils seront informés sur les tests réalisés et sur la gestion des données épidémiologiques.