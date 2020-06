Quelques chanceux amateurs ont sans doute aperçu, ce jeudi, deux sportifs monter à une vitesse (très très) honorable, la célèbre Redoute, côte mythique de la Doyenne Liège-Bastogne-Liège, à Aywaille. Ces deux champions ne sont pas inconnus et, ce jeudi précisément, c'est le meilleur chrono jamais réalisé dans la célèbre côte qui fut réalisé, par le maître des lieux... Philippe Gilbert.

En visite chez lui en effet, dans le cadre d'un documentaire tourné sur sa préparation à Milan San Remo, le cycliste belge en a profité pour "claquer" un record dans l'ascension de la Redoute, qu'il connaît particulièrement bien, lui qui est originaire de Remouchamps.

Son frère, cycliste également, Jérôme Gilbert, n'a pas hésité à partager sa joie sur les réseaux... souriez ! Pas de doute, la Redoute est à eux...

"Hier était un grand jour. Avec mon champion de Frère Phil... Nous avons décidé de prendre le KOM dans la redoute. KOM détenu par Romain Bardet en 4:42 pour les 1km500 de montée à 9,8% de moyenne. Mon but était de protéger Phil du vent contraire le plus longtemps possible avant qu’il ne finisse le travail. Objectif réussi ! Je m’écarte à la sortie de la partie raide et c’est les jambes pleines de toxines que je le regarde partir comme un boulet de canon sur les 350 derniers mètres vers le sommet. Bilan du jour : Phil à le Kom en 4:25 !

LA REDOUTE EST À NOUS"