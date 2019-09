C’est avec une grande tristesse que les proches et la famille de Pierre Eloy ont appris ce jeudi en fin de matinée que le corps sans vie de l’octogénaire a été retrouvé dans les Fagnes, à proximité de la Baraque Michel.

Au terme de six jours de recherche intensive, l’espoir a finalement fait place à la peine pour la famille et les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés depuis la disparition de Pierre Eloy jeudi dernier.

"Sans connaître ses filles, nous avons cherché leur papa le plus possible et partageons aujourd’hui leur tristesse", nous confie Fabienne Sevrin, 57 ans, de Spa, qui a pris part aux recherches dès le vendredi matin suite à l’appel lancé sur les réseaux sociaux.

