"Les glaciers qui fondent, le niveau des océans qui monte, la pollution omniprésente, la disparition massive de la biodiversité sont autant de signes qui ne trompent pas: il est vraiment urgent d’agir... et d’en rire !"...

C'est comme toujours sur le ton de l'humour mais avec un regard vif et interpellant que Pierre Kroll, célèbre caricaturiste belge, nous sensibilise... Et aujourd'hui, c'est à l'écologie et à l'environnement qu'il s'attaque. Précisément, ce dernier exposera ses croquis à Spa, lors d'une exposition qui débute ce vendredi 4 septembre (inauguration à 17 heures) et qui durera jusqu'au 31 janvier 2021 au Pouhon Pierre le Grand (Office du tourisme), Jardin d'hiver.

En 2019, Pierre Kroll a publié "Des signes qui ne trompent pas" aux éditions Les Arènes, une compilations de dessins sur l’écologie et l’environnement : ce qui inquiète, ce qui est en cause et ce qui doit changer… Certains ont 30 ans (comme quoi tout cela n’est pas nouveau), certains sont très récents. Ce livre est fait donc aujourd'hui le fruit d'une exposition, à Spa. Il sera possible d'admirer les plus belles pages du livre agrandies, entourées d’une centaine d’originaux de dessins, un iceberg et même quelques pingouins ! "L’exposition est donc riche en images, mais aussi en sujets de réflexion agrémentés de traits d’humour, parfois noir, parfois absurde, toujours pertinents", précise l'organisation. "Suivez ces malheureux pingouins qui n’auront bientôt plus de banquise et viendront, qui sait, profiter des thermes de Spa ! Venez rire et pourtant constater qu’il y a incontestablement «des signes qui ne trompent pas» !"