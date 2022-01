Le message est on ne peut plus clair pour Pierre Stassart, échevin liégeois condamné le 14 décembre dernier par le tribunal correctionnel de Liège… il doit démissionner. Mais l’homme - qui pour rappel a été condamné à un an de prison avec sursis et une amende de 16 000 euros avec sursis pour la moitié pour avoir, en 2016, fait modifier les procédures lors de l’engagement dans une Haute École de la Ville de sa compagne de l’époque, une dame âgée de 48 ans - semble vouloir faire de la résistance. Alors que sa démission était en effet demandée par son propre parti et le bourgmestre socialiste Willy Demeyer, ce dernier a fait savoir ce 23 janvier qu’il n’avait toujours pas enregistré la démission attendue… "En conséquence et comme annoncé, je sollicite officiellement les 2 groupes de la majorité communale, PS et MR pour Liège, en faveur du dépôt d’une motion de méfiance", a-t-il officiellement fait savoir.

Celle-ci, afin d’être recevable, devra mentionner le nom du membre du Conseil communal proposé en qualité de nouveau membre du Collège. Dès réception de la motion, le bourgmestre réunira le Collège pour la convocation en urgence d’un conseil communal spécial.

Qu’il le veuille ou non, l’échevin liégeois semble donc bien se diriger vers une fin de carrière politique chahutée et qui laissera à de nombreux observateurs un goût amer. Car ce retrait du monde politique aura été acté en plusieurs actes… un mauvais film dont la fin se fait clairement attendre.

Pour rappel en effet, alors que ce dernier était condamné, le bourgmestre de Liège avait d’abord fait savoir qu’il ne serait pas démis de ses fonctions… tant que le jugement en appel ne serait pas rendu. Et de rendre les partis d’opposition furieux, la procédure pouvant prendre plusieurs années.

Par la suite, ses attributions scabinales lui avaient été retirées et c’est finalement les instances liégeoises (et fédérales) du PS qui avaient sifflé la fin de la récréation… réclamant sa démission ; qui n’est donc toujours pas arrivée sur la table du Collège.