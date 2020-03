Du haut de ses 40 ans de carrière, Pierre Theunis a décidé, avec sa compagne chanteuse Betty La Ferrara, de se produire en… Facebook Live. Mercredi et samedi derniers, il s’est mis à revisiter le jukebox. Cette ancienne machine, dans laquelle on mettait une pièce et qui diffusait la musique de notre choix, s’est modernisée. Ainsi, en commentaire, chaque "spectateur" inscrivait le nom d’un artiste ou d’une chanson qu’il voulait entendre et la famille Theunis tentait de l’interpréter. La vidéo de samedi a été vue à près de 30 000 reprises. Un succès fou que Pierre Theunis a partagé en compagnie de son fils, qui a également chanté quelques titres.

Avec son trait d’humour habituel, il a revisité les paroles de l’une de ses chansons pour qu’elles collent au cadre actuel de confinement.

Cette idée de concerts en live derrière un écran depuis son domicile n’est pas nouvelle. Au Portugal, depuis le début du confinement, divers artistes musiciens et chanteurs se produisent chaque jour sur Instagram.

Le Liégeois et sa compagne ont déjà donné rendez-vous au public mercredi vers 20 heures sur la page Facebook Pierre Theunis Officiel "à 20 h 01, juste après les applaudissements".