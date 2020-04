Ce samedi, Pierre Wolper, recteur de l'ULiège, s'est adressé dans un message à l'ensemble de la communauté universitaire. "Notre perception de la crise du covid-19 a très rapidement évolué au cours du dernier mois. Au départ plutôt tentés par l’incrédulité face aux prévisions inquiétantes, nous sommes aujourd’hui partagés entre l’espoir donné par des chiffres qui se stabilisent et l’effroi de voir ce que signifie concrètement 300 morts ou plus par jour. S’il y a une leçon à en tirer, c’est que gérer cette crise oblige plus que jamais à réagir, s’adapter, innover et surtout à le faire sans tarder. Plus on anticipe, plus on est efficace", relate dans ce message le recteur.

Dès lors, la session d'examen de mai-juin sera organisée sans présence physique dans les locaux de l'université liégeoise. "Je comprends que cela demande un gros effort d’adaptation de tous, mais nous poursuivrons ainsi pleinement notre contribution à la gestion de la pandémie. Cela permettra aussi d’informer rapidement et sans ambiguïté nos étudiants sur la nature de chaque examen et les matières sur lesquelles il porte. Cette session ne sera pas comme les autres, les examens ne mesureront pas les mêmes paramètres que d’habitude, mais tous, étudiants comme enseignants, nous apprendrons beaucoup de cette situation aussi inattendue qu’exceptionnelle. Je ne peux imaginer qu’une université qui, en 15 jours, s’organise pour fournir les réactifs nécessaires à 10.000 tests par jour, ne soit pas capable d’organiser avec succès une session d’examens qui se déroulera autrement", précise Pierre Wolper.