Alors que la programmation culturelle comportera une majorité d’expositions accessibles en extérieur mais aussi en intérieur, d’autres propositions touristiques seront au menu. C’est ainsi qu’il sera possible de réserver une table de pique-nique sur le toit du fort afin pourquoi pas de déguster un "lunch pack" préparé par des traiteurs et restaurateurs hutois. Les commerçants seront associés à la démarche, et ce tant via l’opération "Créa’Tour" que via des bracelets-rubans qui seront remis par ces derniers aux visiteurs. Au rayon des nouveautés, une chasse au trésor dénommée "La Gatte d’or" sera organisée dans la vallée de la Solières tout au long de l’été. Quant aux événements, habituellement nombreux en cette période estivale, ils ont été reportés ou bien revus en raison de la situation actuelle. Plusieurs balades guidées dont de nouveaux circuits balisés ainsi que des mini-croisières sur la Meuse seront également au programme.