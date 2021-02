Ce vendredi, le Collège communal a rendu un avis favorable sur la demande de permis déposée par la SNCB pour l’aménagement d’une piste cyclo-piétonne sur le site de la Gare des Guillemins.

Le dossier a été transmis au Fonctionnaire délégué qui est l’autorité compétente pour délivrer le permis. Concrètement, cette piste établira une connexion entre la rue Hemricourt et la rue Mandeville, "indispensable dans le cadre de la liaison entre l’avenue de l’Observatoire et Sclessin", indique l’échevine de l’Urbanisme, Christine Defraigne qui rappelle que "cet aménagement était prévu en charge d’urbanisme du permis délivré en date du 7 avril 2000 pour la construction de la nouvelle gare".

Tout vient à point à qui sait attendre donc… "Cette liaison participe à la stratégie cyclable et piétonne de la Ville de Liège. Elle permet de renforcer l’intermodalité avec une connexion directe à la gare et le maillage de mobilité douce déjà présent sur le territoire de la Ville", se réjouissent l’échevine et l’échevin de la Mobilité Gilles Foret.

Afin d’assurer "le confort des utilisateurs et une mixité des usages" (vélos électriques, vélos cargos, micromobilité, piétons,….), le Collège demande que la largeur de cette liaison soit augmentée de 2 m 50 à 4 m. "Les nouveaux besoins en termes de capacité seront ainsi rencontrés".

Cette piste sera également entièrement sécurisée et éclairée afin de faciliter son usage.