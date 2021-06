Afin de soutenir, en termes de visibilité mais aussi financièrement, les artistes durement impactés par la crise sanitaire qui ne pouvaient se produire qu’en extérieur, la Ville, en partenariat avec la Province et le Théâtre de Liège, lançait l’été dernier l’opération "Place aux artistes !". Une opération qui a d’ailleurs valu à la ville d’être élue "Capitale culturelle 2020", lors du concours "J’aime ma commune" initié par la DH.

"Suite aux retours positifs, nous avons décidé de reconduire l’opération, en proposant à nouveau cet été des animations culturelles gratuites dans l’espace public", à destination de tous les citoyens, a présenté ce mercredi l’échevin de la Culture de la Ville de Liège Jean-Pierre Hupkens. Un budget de 200 000 euros au total est consacré à cet événement. "Chaque artiste recevra un cachet de 360 euros brut par prestation", sans oublier les équipes techniques, acteurs culturels…

90 animations

Le rendez-vous est donné chaque samedi, du 3 juillet au 28 août à 16h et à 18h (excepté le 28 août aussi à 14h) pour découvrir les 90 propositions artistiques (théâtre, danse, cirque, slam…) déclinées sur trois places : Saint Barthélémy, l’Esplanade des Guillemins et le Kiosque du Parc d’Avroy. Une nouveauté cette année : la Cour du Musée de la Vie wallonne accueillera des spectacles "Enfance et Jeunesse" tous les samedis à 11h et 15h. Les expos y seront gratuites par la même occasion.

"Les prestations se dérouleront sur les quatre sites en même temps, avec la volonté de créer un rapport intime et familial avec les spectateurs", explique Edith Bertholet du Théâtre de Liège. Les artistes sont issus tant de la Ville que de la Province, et retenus après sélection par un comité parmi 238 candidatures réceptionnées.

Enfin, autre nouveauté cette année, quatre collectifs liégeois (Le collectif La Superette, la Nature&Noname festival, Lost Niños et le Kollectif Bunker) prendront en charge l’esthétisation des quatre places, avec des matériaux de récupération.

Le programme complet est à découvrir sur https://visitezliege.be