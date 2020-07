La vie culturelle a été en berne durant quelques mois. Or, les Liégeois ont besoin de convivialité, qui ne peut pas exister sans une reprise des activités. Dans ce but, la Ville et la Province ont associé leurs efforts pour mettre sur pied l’opération "Place aux artistes".

Laquelle propose de découvrir gratuitement, chaque samedi de juillet et d’août, des performances originales multiples sur plusieurs places. Ces activités respecteront les règles sanitaires en vigueur au moment des représentations.

L’appel à projets a été lancé le 16 juin et s’est terminé le 26 juin. Les inscriptions ont été effectuées via un formulaire en ligne sur le site de la Ville de Liège.

Le comité de sélection, coordonné par le Théâtre de Liège et composé de personnalités issues du milieu associatif liégeois, s’est réuni il y a peu. Et 448 candidatures ont été réceptionnées : 277 dans la catégorie musique, 58 dans la catégorie danse et arts plastiques, 42 dans la catégorie théâtre et littérature et 34 dans la catégorie enfance et jeunesse.

Parmi ces propositions, 74 projets ont été sélectionnés. La sélection a été effectuée dans le but de fournir une programmation artistique de qualité, en tenant compte de la diversité culturelle de la ville et de la province, de la parité ainsi que de la compatibilité entre la proposition et le lieu choisi.

"Place aux artistes" a aussi pour objectifs de fédérer les différents acteurs culturels liégeois et de leur assurer un contrat de travail tout en permettant au grand public d’accéder à différentes formes d’expression artistique.

Les prestations seront proposées chaque samedi du 4 juillet au 29 août entre 12 h et 18 h. Et ce en alternance sur quatre places : esplanade des Guillemins, place du XX août, parc d’Avroy, place de l’Yser.