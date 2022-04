L’événement Place aux Artistes ! revient cet été pour une 3e édition. L’appel aux candidatures est lancé.

Place aux Artistes ! propose de découvrir gratuitement, chaque samedi de juillet et d’août, des performances culturelles multiples sur trois espaces publics de la Cité ardente. À travers la programmation, la ville et la Province de Liège entendent permettre à des artistes de se réapproprier l’espace public comme lieu de partage tout en donnant l’opportunité au grand public d’accéder à différentes formes d’expressions artistiques.

Les prestations seront donc proposées chaque samedi, du 2 juillet au 27 août, en extérieur et seront accessibles à toutes et tous gratuitement. Des prestations qui seront programmées selon l’horaire suivant :

- À 11 h et 15 h : enfance et jeunesse (musique, théâtre, danse, arts plastiques, cirque, etc.) dans la Cour des Mineurs du Musée de la vie wallonne.

- À 15 h et 17 h : musique, théâtre, danse, arts plastiques, nouveau cirque, littérature sur la place du Trinkhall café, dans le parc d’Avroy.

- À 16 h et 18 h : à nouveau musique, théâtre, danse, arts plastiques, nouveau cirque, littérature dans le parc de la Boverie.

Les candidatures sont à introduire via un formulaire en ligne accessible, jusqu’au 18 mai à minuit, sur le site Internet de la ville de Liège (www.liege.be). Les critères d’éligibilité y sont détaillés.

La sélection sera effectuée par un jury composé des différents partenaires dans l’objectif de fournir une programmation artistique de qualité et diversifiée.

La programmation complète sera disponible dès le 10 juin sur le site Internet www.visitezliege.be.