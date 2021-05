Afin de soutenir, en termes de visibilité mais aussi financièrement, les artistes durement impactés par la crise sanitaire, la Ville, la Province et le Théâtre de Liège ont lancé l’an dernier l’opération "Place aux artistes !".

Cette organisation a d’ailleurs valu à la ville d’être élue "Capitale culturelle 2020", lors du concours "J’aime ma commune" initié par votre quotidien préféré.

Le projet "Place aux artistes" a pour objectifs de fédérer les différents acteurs culturels liégeois et d’assurer aux artistes et technicien·ne·s un contrat de travail avec paiement des cotisations sociales pour la/les prestations, ainsi que de réaliser une programmation artistique de qualité soucieuse de la diversité culturelle de la Ville et de la Province, tout en permettant au grand public d’accéder à différentes formes d’expressions artistiques.

Gratuits

L’événement proposait ainsi de découvrir gratuitement et simultanément, chaque samedi de juillet et d’août, des performances originales multiples sur 4 places de la Cité ardente dans le respect des évolutions des règles sanitaires.

Suite à son formidable succès, cette opération reprendra cet été. L’appel est donc lancé aux artistes qui souhaiteraient se produire sur les différentes scènes

Comme l’an dernier, les activités auront lieu en extérieur et seront accessibles à toutes et tous gratuitement et dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment des représentations.

Comment postuler ? L’appel à candidatures est lancé et il vous reste une semaine pour postuler. L’inscription à cet appel se fait en ligne jusqu’au 13 mai.

L’appel est ouvert aux disciplines suivantes : la musique, le théâtre, la danse, les arts plastiques, le nouveau cirque, la littérature. Pour retrouver le formulaire rendez-vous à l’adresse : https://bit.ly/33l9Kfu .