C’est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de littérature à Liège… Place aux livres sera bien organisé cette année, dès ce samedi 19 juin, à sept reprises, jusqu’au samedi 18 septembre. L’événement en est déjà à sa 14e édition…

L’ASBL Les Manifestations liégeoises en collaboration avec Maggy Yerna, échevine du Développement économique, est à la manœuvre et, cette année, les bouquinistes participants prendront la direction de la place Xavier Neujean, "un quartier qui est devenu au fil du temps un véritable pôle culturel avec les expositions de la Cité Miroir, le Cinéma Sauvenière, la salle de concert Reflektor ou encore l’Opéra Royal de Wallonie", précise-t-on à la Ville de Liège.

Le principe de Place aux livres n’a pas changé, il s’agit toujours d’offrir aux badauds un véritable havre de culture au cœur de la ville "où les bouquineurs passionnés ou simples curieux peuvent flâner d’étals en étals à la recherche de livres à petits prix". Comme on le précise, le rendez-vous est aussi prisé par les collectionneurs puisque ce type d’événement permet souvent de dénicher la perle rare.

16 bouquinistes

Les bouquinistes participants, au nombre de 16, sont libres dans le choix des ouvrages proposés mais toutes les thématiques sont généralement rencontrées, du roman aux bandes dessinées en passant par des ouvrages plus thématiques. Pour les professionnels, c’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre des bibliophiles en dehors des brocantes classiques.

En pratique, l’événement sera donc organisé les samedis 19 juin, 3 et 17 juillet, 7 et 21 août, 4 et 18 septembre, place Xavier Neujean, de 10 h à 18 h.