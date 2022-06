FLéMALLE L’office du tourisme, des logements, un espace pour navetteurs, une zone vélos.

Depuis quelques jours, une énorme grue trône sur la place de la gare à Flémalle-Haute, occupant ainsi l’espace plus ou moins structuré dédié au stationnement. Sa présence marque le lancement du chantier de réhabilitation de l’ancienne gare, le guichet ayant fermé il y a quelques années.

Cette grue y a été installée en vue de démolir la toiture, à gauche et à droite de la partie centrale, sachant qu’il est prévu d’y créer trois logements de 1, 2 et 3 chambre(s) destinés à être loués en priorité à des pompiers volontaires, Flémalle disposant en effet d’une caserne sur son territoire. Pour y être affecté, un pompier volontaire doit habiter dans un rayon de six minutes autour de la caserne…