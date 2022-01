Ce lundi 10 janvier, les travaux de la place Gilles Gérard à Vottem entrent dans la phase 2.2 qui devrait normalement prendre fin le 28 février 2022 (en fonction des conditions climatiques).

La zone impactée, la place Gilles Gérard entre le pied de la rue Emile Vandervelde et le parvis de l’église, sera totalement interdite à la circulation (y compris le centre de la place, anciennement zone de stationnement).

L’accès aux commerces se fera pédestrement (un cheminement sécurisé sera réalisé par l’entrepreneur).

Les rues Emile Vandervelde, de Liège, du Plope et Ferdinand Nicolay seront en voie sans issue et à circulation locale uniquement. Afin de permettre la mobilité des riverains, ces rues seront mises à double sens de circulation.

L’accès au Clos du Val se fera uniquement par la rue Vert Vinâve et/ou Ferdinand Nicolay et ensuite la nouvelle voirie située à côté de l’église jusque dans le Clos. La sortie du Clos du Val se fera uniquement via la nouvelle voirie à côté de l’église et ensuite la rue Ferdinand Nicolay.

Un accès aux véhicules d’urgence sera maintenu en permanence sur la totalité de la place via les rues Vert Vinâve et/ou Ferdinand Nicolay (les autres accès ne seront pas possibles).

Le nouveau parking de « la salle de l’Equipe » sera rouvert dès que possible et sera accessible uniquement via la rue Emile Vandervelde.

Le parking situé derrière le musée de la Fraise sera également accessible dès que les derniers aménagements seront terminés, il sera accessible via le même cheminement que l’accès au Clos du Val (Vert Vinâve et ou Ferdinand Nicolay).