Un triste grand classique en cette période de l’année alors qu’il fait noir plus tôt : des habitations recommencent à être visitées… C’est notamment le cas à Neupré, plus particulièrement du côté de Plainevaux et Strivay où plusieurs cambriolages ont été recensés au cours des derniers jours. Pas moins de 7 faits sur deux nuits!

Et à chaque fois, c’est le même modus operandi qui a été relevé, à savoir une intrusion par l’arrière ou le côté de la maison, le plus souvent via le premier étage. Selon des témoignages, deux hommes habillés en noir et encagoulés ont été aperçus.

Très vite, la zone de police de Seraing/Neupré a décidé de réagir à cette vague de vols en renforçant ses patrouilles tandis que la bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket, a appelé les citoyens à faire preuve de prudence sur son profil Facebook.

"La police est sur le pont de jour comme de nuit plus que jamais pour votre sécurité, même si celle-ci est aussi l’affaire de tous grâce à une sécurisation adaptée de nos maisons, à la fermeture des fenêtres en cas d’absence, un éclairage en suffisance…", souligne la bourgmestre, qui invite également les citoyens à adhérer aux Partenariats Locaux de Prévention (PLP), soit des dispositifs associant la police, les citoyens (riverains/commerçants) et les autorités locales en vue d’améliorer la communication dans la lutte et la prévention de la criminalité au sein d’un quartier déterminé.

Pour en savoir plus sur les PLP mis en place, rendez-vous sur le site Internet de la commune (www.neupre.be).

Les patrouilles de police ont été renforcées avec une attention particulière sur les marchands de vieux fers. En effet, selon la bourgmestre de Neupré, il n’est pas exclu que des repérages s’effectuent en journée à travers cette pratique…

"Le règlement de police exige une autorisation pour circuler en raison de l’émission de bruit amplifié. Ce n’est pas le cas pour tous… La police effectuera donc des contrôles afin de vérifier qu’ils sont en ordre à ce niveau".

À toutes et tous, ouvrez l’œil ! L’objectif étant de couper court au plus vite au phénomène…