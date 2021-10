Dans le cadre du plan de lutte contre le harcèlement, une policière liégeoise se promenait dans le centre-ville lorsqu’elle a été témoin du comportement peu adapté d’un homme envers deux jeunes femmes.

Le gaillard était en effet harcelant et même agressif. La policière est alors intervenue, aidée de plusieurs collègues. là, les choses ont encore plus mal tourné, le Liégeois se montrant outrageant, grossier et agressif.

Il a été ramené au poste pour audition.

L’homme a finalement été privé de liberté et déféré, dimanche matin au parquet de Liège.

Là, le magistrat de garde lui a remis une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.