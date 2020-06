Nous l'annoncions voici quelques jours, les autorités communales d'Aywaille ont établi un grand plan de relance pour le commerce qui sort d'une crise sans précédent... Globalement, un investissement de 300.000 euros est annoncé avec, parmi les mesures phares, la mise en place de bons à dépenser dans les commerces qui seraient remis à tous les citoyens d'Aywaille (20, 30 ou 40 euros pour les isolés, ménages de 2 personnes ou ménages de 3 personnes et plus). Une manière de relancer l'économie locale en quelque sorte.

Si certaines mesures, dont celle sur l'extension potentielle des terrasses, séduisent l'opposition Aywaille Demain, qui a d'ailleurs travaillé à cette requête, le groupe d'opposition a émis quelques réserves sur l'efficacité du plan. Et a donc voté contre...

"En effet, nous avons des doutes sur l'efficacité des mesures", explique Vincent Moyse, chef de groupe Aywaille Demain. "Tout d'abord ce projet de bons commerces paraît certes séduisant mais nous savons que les commerçants et indépendants ont un besoin urgent de liquidités, or les bons ne seront imprimés qu'en août. Et ensuite, on ne sait pas ce qu'en feront les citoyens", estime le conseiller. "Par ailleurs, en donner à l'ensemble de la population nous semble assez électoraliste".

Plus largement, le groupe Aywaille Demain regrette que l'opportunité ne soit pas saisie de réaliser "un véritable schéma de développement territorial". "Il serait logique de définir une stratégie et ensuite de développer un plan d'actions".

Pour finir, Vincent Moyse s'interroge sur un possible "retour" de l'épidémie. "Cela n'a pas été envisagé... si tel est le cas, tout aura été investi pour rien".