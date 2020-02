Le tribunal correctionnel de Liège devait entendre lundi les dernières plaidoiries dans le dossier à charge de 17 personnes impliquées dans l’installation d’au moins sept plantations de cannabis en région liégeoise. À la demande des avocats de la défense, elles ont été reportées. Le jugement n’interviendra pas avant le mois de mai.

Une peine de sept ans de prison avait été requise contre le dirigeant de ces plantations de cannabis tandis que des peines allant de 18 mois à quatre ans de prison avaient été réclamées contre 16 autres personnes impliquées dans ces cultures.

Les faits avaient été découverts en 2017 à l’issue d’une enquête utilisant notamment les écoutes téléphoniques, la surveillance de lieux et le repérage de sources de chaleur importantes à l’aide de caméras ou de systèmes de détection thermiques. Au moins sept cultures de cannabis avaient été identifiées.

Un prévenu est considéré comme à la tête d’une association de malfaiteurs. Il comptait quatre "lieutenants" pour pratiquer ses activités. Plusieurs propriétaires d’immeubles particuliers avaient été approchés pour mettre à disposition leurs bâtiments contre des rémunérations importantes.

Entre septembre 2015 et février 2017, des cultures avaient été installées à Huy, Herstal, Engis, Chênée, Grivegnée et Grâce-Hollogne. Elles comptaient entre 9 et 700 plants de cannabis. Certaines récoltes avaient permis de rapporter jusqu’à 35.000 euros.

Alors que l’examen de l’affaire avait débuté devant le tribunal en novembre 2019, le juge devait entendre lundi les dernières plaidoiries des avocats de la défense. Ceux-ci ont sollicité une remise et l’affaire a été reportée de plusieurs mois.

Les derniers débats auront lieu le 27 avril. Le jugement n’interviendra pas avant le mois de mai.