Depuis le début de l’année, l’ASBL Logeo, agence immobilière sociale (AIS) agréée par le gouvernement wallon, a étendu ses activités au territoire de la localité de Plombières.

Cette dernière est la huitième commune à rejoindre Logeo, agence immobilière sociale créée en 1996 à Verviers et qui s’est progressivement élargie aux communes de Dison, Limbourg, Welkenraedt, Thimister-Clermont, Baelen et Pepinster. Logeo gère à l’heure actuelle près de 450 logements, majoritairement privés.

Un intermédiaire

L’AIS a pour mission d’être un intermédiaire efficace entre propriétaires-bailleurs et locataires et ce dans le respect des droits et des obligations de chacun. Elle offre aux propriétaires-bailleurs différents services et garanties dont le paiement du loyer, la couverture du vide locatif, la remise en état et la gestion administrative des locations. Le locataire, quant à lui, bénéficie d’un logement adéquat, adapté à la taille de sa famille, respectant les normes en vigueur, pour un loyer modéré inférieur au taux du marché. Il a la garantie du strict respect des législations en termes de bail, de garantie locative ou d’état des lieux ainsi que d’un accompagnement et d’un conseil durant toute la durée de la location.

"Logeo est un acteur du logement qui incite à améliorer le bâti existant, qui stimule le marché acquisitif, qui participe à la lutte contre les chancres urbains et les logements inoccupés et qui est un vecteur de cohésion sociale", soulignent de concert le directeur de l’AIS, Jean-Michel Rausch, et la présidente, Sophie Lambert (PS).