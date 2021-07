Le parc d’attractions Plopsa Coo situé à Stavelot a été évacué mercredi à 14 heures (au lieu de 18 heures habituellement) en raison de fortes pluies qui inondaient le parking. Depuis, il est fermé au grand public puisque les routes sont difficiles d’accès et que certains sentiers et endroits sont inondés. Le parc n’ouvrira pas ses portes ce vendredi non plus. Les visiteurs ayant un ticket pour mercredi, jeudi ou vendredi ont en principe reçu un nouveau document permettant d’accéder au parc à une date ultérieure.



Logiquement, le montant des dégâts ne peut être précisé pour le moment.