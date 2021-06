Marc Goblet était socialiste... mais syndicaliste avant tout... Et il était surtout un homme de gauche, aux convictions ancrées au plus profond de sa chair. Fils d'un ancien président de la FGTB Liège-Huy-Waremme, ayant fait ses armes à la Centrale générale puis ayant été lui-même président à Liège avant d'atteindre le plus haut échelon du syndicat, Marc Goblet, décédé ce mercredi 16 juin à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie, laissera un grand vide dans les rangs de la gauche liégeoise. Car plus que quiconque, il représentait les valeurs de cette dernière.

N'était-ce pas lui en effet qui, lors des discours socialistes du 1er mai au kiosque d'Avroy, parvenait plus que tous les élus PS à haranguer la foule des militants ? Et n'était-ce pas à nouveau Marc Goblet qui, en président du syndicat socialiste, effectuait le trait d'union entre le kiosque socialiste et la place Saint-Paul, syndicale et déjà, en partie, acquise à la cause du PTB ? Marc Goblet était un rassembleur.

Particulièrement attaché aux valeurs de gauche, il était reconnu comme un homme de convictions, loin des "affaires" liégeoises. Échevin socialiste dans sa ville de Herve au début des années 2000 - il poussera encore cette liste aux communales de 2018 - il était aussi devenu député PS à la Chambre suite aux élections législatives de mai 2019. Lors de cette campagne socialiste, il forma un duo gagnant avec Frédéric Daerden...

Ceux qui l'ont connu garderont aussi de lui l'image d'un homme simple, sincèrement proche des gens, empathique et attentif. Un camarade.

Sans surprise, ils sont autant de socialistes que de syndicalistes ou de membres du PTB à rendre hommage à l'homme qu'il était.

"Il a été de tous les combats de gauche, que ce soit au PS ou à la FGTB. Toutes mes condoléances à sa famille", a commenté la ministre Christie Morreale.

Frédéric Daerden, son collègue et ami, a quant à lui souligné l'engagement inébranlable et la sincérité de Marc Goblet : "Marc, Camarade. Tu n'es plus. Toi l'homme d'honneur infatigable défenseur des travailleurs. Une personnalité forte capable de défendre ses engagements tout en recherchant des compromis sans jamais se compromettre. Présent à mes côtés sur la liste de la Chambre en 2019, il nous avait permis d'arracher le cinquième siège à Liège. Sa famille, à qui j'adresse mes condoléances les plus émues, se retrouve sans un père affectueux , un grand-père attentif et un mari aimant . Le monde du travail perd son plus ardent défenseur. Je regrette déjà un ami d'une loyauté absolue emprunte de fraternité et de chaleur humaine. J'ai le cœur lourd et un chagrin infini".

"C'est un combattant pour les droits sociaux qui s'en va", commente de son côté le député PTB liégeois Julien Liradelfo. "Un combattant de la cause des travailleurs nous quitte", commente encore Laszlo Schonbrodt, du PTB de Verviers...