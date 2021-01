Ce dimanche 17 janvier, de 9 h à 13 h, plus d'un kilomètre de nouvelles haies seront plantées à Esneux... Cette action visant à planter 1.900 plants d'arbustres divers vise à fournir de l'ombre aux brebis des "Bergers de la Haze" (village de Fontin).

"La campagne Yes We Plant de la Ministre Tellier l’a rappelé : planter des arbres et haies, ça booste la biodiversité !", rappellent les locales Écolos d'Esneux, Comblain, Sprimont et Trooz, à la manoeuvre. Dans cette optique, Écolo a donc décidé d'aider les Bergers de la Haze en aménageant une haie autour des terrains où paissent leurs berbis...

Concrètement, ce sont donc 1.900 plants de noisetiers, sorbiers, aubépines, sureaux et autres cornouilliers qui vont être plantés, sur un terrain qui accueille actuellement un élevage bio de 120 brebis, "dont le lait est transformé sur place par les éleveurs et vendu dans les commerces et restaurant locaux (fromages, yoghourts, glaces, colis de viande)", rappellent encore les Écolos

"Cette haie, elle va fournir de l’ombre aux brebis en été, leur offrir un petit complément fourrager, réaliser un travail anti parasitaire (grâce aux tanins de certaines essences), maintenir les terres en place et embellir le paysage". Une belle opération nature et santé en quelque sorte. "Car surtout, elle va améliorer la biodiversité, qui en a bien besoin ! (insectes, oiseaux, petits rongeurs …)".

Pour rappel, les bergers de la Haze réalisent aussi un travail social en accueillant des personnes en réinsertion sociale, en collaboration avec l’asbl La Teignouse. "C'est donc un projet plein de cohérence, mêlant bio-diversité, économie locale et travail social", se félicitent les Verts d'Ourthe-Amblève.