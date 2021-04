La Maison liégeoise vient de recevoir du ministre du Logement, Christophe Collignon, la notification d’approbation de son ambitieux plan de rénovation de pas moins de 846 logements pour un montant d’environ 45 millions (dont 15 millions en fonds propres) et d’un programme de rénovation de 163 logements axé sur les aspects techniques (électricité, chauffage central, renforcement sécurisation incendie…) et énergétiques (isolation extérieure, remplacement des châssis…) et ce, pour 6 millions.

Le premier programme d’investissement consiste à élever les logements visés à une certification énergétique de Label B au minimum. Il s’agit concrètement de réaliser des travaux d’isolation extérieure, de remplacements de châssis, de modifications de systèmes de chauffe (ancien convecteur à gaz) vers un système de chauffage central, de placements de systèmes de ventilation mécanique (VMC)…

Ces investissements sont répartis en 15 chantiers qui seront commandés sur 4 années (2021 à 2024) et qui concerneront principalement les quartiers de Cointe, Burenville et Sainte-Walburge.

Les bénéfices sont multiples tant pour les locataires que pour la société, une consommation réduite, un confort accru (ventilation, chauffage central…) et la diminution de l’empreinte carbone de ces logements.

Vingt-cinq millions

Il est certain que ces travaux vont impacter le quotidien des locataires pendant toute la durée des chantiers. C’est pourquoi la Maison liégeoise va, par la mise en place d’un plan d’accompagnement individuel et collectif, sensibiliser les locataires aux modifications qui vont être apportées à leur logemen=t. Il est en effet primordial que les premiers bénéficiaires de ces innovations soient pleinement informés du fonctionnement et des gestes à adopter pour que les investissements consentis produisent leurs pleins effets.

S’ajoute à cela un autre programme de rénovation axé sur la lutte contre l’inoccupation de 59 logements qui nécessitent de très lourdes rénovations pour 2 millions d’euros, les travaux venant de commencer.

Au total, ce ne sont pas moins de 1 600 logements qui seront rénovés pas ces divers programmes avec un investissement sur fonds propres de près de 25 millions sur 4 années.