Comme déjà précédemment évoqué, le budget 2021 de la commune de Neupré est marqué par une nouvelle baisse de la fiscalité. Ainsi, le taux des centimes additionnels à l’Impôt des personnes physiques (IPP), qui était de 8,5 % en 2018, a été porté à 8,2 %, et ce, après une première diminution à 8,3 % en 2019 puis le maintien de ce taux en 2020.

À côté de cette baisse de la fiscalité locale, faisant ainsi passer la commune de Neupré sous la moyenne de l’arrondissement de Liège (8,3 %), ce budget 2021 est qualifié d’ambitieux et de rigoureux par la bourgmestre, Virginie Defrang-Firket. Un budget qui est aussi présenté comme historique par l’échevin chargé des finances, Charles-André Verschueren.

"Il n’y avait jamais eu, à Neupré, une telle ambition en termes d’investissements. Plus de 10 millions de dépenses sont, en effet, prévues", souligne-t-il. "Historique, ensuite, car cette ambition est supportée par des montants de subsides jamais atteints, à savoir 4,7 millions. Historique, enfin, car cette ambition n’empêche pas la diminution de la fiscalité locale."

Wi-Fi dans les écoles

Ces investissements concernent principalement quatre thèmes : mobilité, environnement/énergie, enseignement et conditions de travail du personnel. On relève ainsi 1,3 million pour les travaux d’aménagement des pistes cyclables entre Plainevaux et Rotheux ainsi qu’entre Neuville et Seraing. En outre, une somme de 200 000 € est prévue pour la construction d’un parking de covoiturage au carrefour des 7 Fawes.

D’autres investissements portent sur des travaux d’isolation et de ventilation dans les écoles (primaire et maternel) de Neuville domaine, la construction de la nouvelle école à Rotheux qui devrait débuter en 2021, la généralisation de l’accès au réseau Wi-Fi dans les écoles communales ou encore la création d’un parc au centre du village de Neuville-en-Condroz.

Relevons également l’inscription d’un montant de 150 000 € en vue d’améliorer l’infrastructure informatique à la disposition du personnel communal qui, à terme, sera commune avec le CPAS.