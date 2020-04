Plus de 2 600 personnes en province de Liège ont répondu à l’appel à la solidarité !

On le sait, le secteur culturel, comme d’autres bien sûr, souffre particulièrement de la crise en raison de la fermeture au public et, dès lors, de l’annulation ou du report de bon nombre de spectacles… Le Théâtre de Liège en fait partie. Il y a quelques jours, son directeur, Serge Rangoni, annonçait avoir revu la saison prochaine de manière à donner la priorité aux créations et à reporter l’ouverture à début octobre.

Les équipes ne sont pas restées inactives pour autant dès l’instauration du confinement… Notamment du côté de la rue des Carmes, où est installé l’atelier couture. "Nous avons continué de travailler sur les productions en cours puis, vu qu’il n’était pas possible de réaliser les essayages, nous avons commencé à coudre des masques pour nos collègues en vue du déconfinement", explique Marie Lovenberg, coordinatrice de l’atelier couture du Théâtre de Liège.

Son équipe s’est alors ralliée à celle de l’atelier couture de l’Opéra royal de Wallonie (ORW) pour la confection de blouses de protection à destination des hôpitaux et maisons de repos du secteur public en région liégeoise. Une opération, dénommée "Coudre contre le Covid", qui a été lancée il y a environ quinze jours par le CHU de Liège, et ce, afin de s’assurer de ne pas tomber à court de blouses.

Peu de rebuts…

"Désormais en stand-by, nous avons voulu participer à cet effort", souligne le directeur du Théâtre de Liège.

Les couturières professionnelles, comme les couturières bénévoles en province de Liège (plus de 2 600 !), reçoivent des kits de blouses prédécoupées. Toute une organisation a été mise en place, depuis l’approvisionnement des couturières via des points relais dans les communes jusqu’à la livraison des blouses vers les bénéficiaires.

À ce jour, plus de 17 000 blouses ont ainsi été confectionnées ! "Après contrôles, nous n’avons eu que 4 % de rebuts, ce qui est peu, et souvent ce n’était pas grand-chose qui a pu être corrigé par une couturière", a-t-on relevé au CHU de Liège.