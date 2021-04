Un format de 17x24 cm, contenant 504 pages, un dossier spécial femmes de 30 pages, plus de 2 000 voies répertoriées, avec les 124 nouvelles artères créées depuis 2010 et une description des maisons communales des différentes comm unes du grand Liège… c’est une belle " briq ue " qui vient de paraître aux éditions Noir Dessin et qui, c’est sûr, ravira tous les amoureux de Liège et de son patrimoine… toponymique.

En effet, l’ouvrage Le Livre officiel des rues de Liège se présente comme une véritable bible des noms de rues liégeoises et sort dix ans après la précédente édition, Le Nouveau livre des rues de Liège, et 20 ans après Le Livre des rues de Liège qui sortait quant à lui près de 25 ans après la précédente édition.

Route britannique

Aux éditions Noir Dessin, on précise qu’on n’a pas souhaité changer cette vieille recette gagnante, d’autant que cette édition nouvelle est, on l’aura compris, le travail non pas de 10, mais bien de 20 années. "En effet, si le nom a quelque peu changé, le contenu se présente toujours de la même manière que l’édition précédente, à savoir l’explication du nom des rues de l’entité liégeoise, par ordre alphabétique et commune par commune." Afin de faciliter les recherches du lecteur…

Dans l’ouvrage, on retrouvera donc toutes ces rues aux noms évocateurs, qu’ils fassent référence à un personnage historique, à un événement marquant de l’histoire locale, à une tradition populaire ou même à… une anecdote. L’occasion de découvrir pourquoi la rue de la Casquette est " coiff ée" d’un tel patronyme, de comprendre ce qu’était la rue de la Boucherie ou de savoir pourquoi la rue Varin est la seule rue de Liège où on semble appliquer le Code de la route britannique.

"En parcourant les 504 pages de cet ouvrage, le lecteur peut retracer l’Histoire de Liège avec un grand H. À travers les appellations mais également les événements qui ont marqué la Cité ardente, depuis sa création jusqu’à aujourd’hui." Et dans ce livre actualisé, on retrouvera aussi un chapitre dédié aux femmes, comprenant notamment toutes ces rues présentant des noms de métiers féminins souvent disparus.

Quelques exemples

Boulevard d’Avroy. Ancien bras de Meuse. C’était le biez d’Avroy qui débutait au "rivage des Augustins" et conduisait au pont d’Avroy. Cette rivière urbaine fut navigable jusque dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le biez fut comblé en 1835. Le nom avroy vient de l’appellation de la forêt qui couvrait toute la colline de Cointe et descendait vers le fleuve.

Boulevard de la Sauvenière. Une "sav’nîre" (sablière) était exploitée dès avant le VIIe siècle au pied du thier du Publémont. Le quartier de la Sauvenière devint un faubourg florissant en dehors de la cité, jouissant d’une existence presque indépendante sur la rive gauche de la Meuse… le fleuve se trouvait ici aussi. Le biez fut comblé en 1844.

Parc de la Boverie. Le mot "boverie" viendrait de "bouverie" : parc à bestiaux, endroit où on parquait les bœufs.

En Féronstrée. La rue des ferronniers, ou fèvres, les artisans qui travaillaient les métaux (sauf l’or et l’argent réservés aux orfèvres). L’une des plus anciennes et plus importantes artères de la ville.

Rue de la Légia. La Légia, qui prend sa source à Ans (Coqfontaine) se jetait dans la Meuse en formant ce que les géologues appellent un cône de déjection. Cette terre fertile serait le point de départ de la colonisation par l’homme du site liégeois (place Saint-Lambert).

Rue de la Casquette. Rappelle une enseigne qui signalait aux badauds la présence d’une boutique.

Rue Pont d’Île. Le pont d’Île enjambait le bras de Meuse qui, de la Sauvenière, regagnait le cours principal du fleuve en suivant l’actuelle rue de l’Université.

Ouvrage disponible dans les points de vente habituels de Noir Dessin et sur la boutique en ligne de l’éditeur (www.noirdessinlaboutique.be) au prix de 30 euros.