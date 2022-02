Pour la 3e année consécutive, le conseil communal de Seraing a approuvé une convention à conclure, d’une part, avec l’ASBL Poils et Moustaches et, d’autre part, avec la Société Royale Protectrice des Animaux (SRPA) en vue de procéder à la stérilisation et l’identification des chats errants.

"On continue de lutter contre un trop grand nombre de chats errants non stérilisés dans les rues. On fait ainsi stériliser plus de 200 chats par an", a précisé lors du conseil communal Julie Geldof, l’échevine en charge du bien-être animal. "Et dans le meilleur des cas, on essaie de les faire adopter s’ils sont sociables".