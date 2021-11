Le rythme actuel est d'une vingtaine d'avions par semaine.

Près de 3 ans après la signature d'un protocole d'accord entre Alibaba Group et le gouvernement belge, le premier entrepôt de Cainiao Network, le bras logistique du géant chinois de l’e-commerce, est opérationnel, depuis environ un mois, rue Saint Exupéry à Grâce-Hollogne. Celui-ci s’étend sur environ 33.000 m2 et est divisé en deux parties, l'une dédiée au transit rapide de marchandises à l’exportation et à l’importation entre la partie aérienne et la partie terrestre de l'aéroport et l'autre constituant le centre de tri où sont rassemblés les colis selon leur destination en Europe.

"Avec l’ouverture de l’e-hub, les entreprises européennes mais surtout belges, dont les PME, peuvent bénéficier d’un accès plus facile aux marchés de consommation en Europe et dans le monde, notamment en Chine. Notre priorité est d’offrir aux communautés locales, outre des emplois durables, des opportunités commerciales uniques vers le reste du monde tant en import qu’en export", a relevé Eric Xu, vice-président de Cainiao Network, à l’occasion de la présentation des installations qui a eu lieu ce lundi.