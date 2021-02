SAINT-NICOLAS Le centre vient de rouvrir.

Chamboulé dans ses habitudes en raison de la pandémie de Covid-19, comme bon nombre d’autres structures, quelles qu’elles soient, le Creaves des terrils, centre de revalidation pour animaux vivant à l’état sauvage, vient de rouvrir ses portes et ce, après plusieurs mois de fermeture. Moyennant le respect des mesures sanitaires en vigueur, toute personne qui trouve un animal sauvage en détresse peut donc à nouveau l’apporter au centre établi sur le site de la Maison des terrils à Montegnée (rue Lamay 122b).

Malgré le contexte et les restrictions qui ont été appliquées, le Creaves des terrils a accueilli, en 2020, 1 037 petits animaux sauvages. En haut du classement, on retrouve des hérissons (241) puis des pigeons ramiers (197) et des mésanges (79). Suivent des martinets (65), des tourterelles turques, des merles noirs, des pies bavardes et des rapaces.

Besoin de partenaires