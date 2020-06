Les prévenus auraient fait plus de 200 victimes non loin des agences bancaires.

La cour d’appel de Liège a examiné un dossier à charge d’Ali, 44 ans, de Marseille, qui encourt 5 ans ferme et 40 000 euros de confiscation pour avoir participé à des vols et des utilisations de cartes de banque dans toute la Wallonie et à Bruxelles, principalement au préjudice de personnes âgées.

Au départ, huit prévenus ont été poursuivis pour des vols commis en 2017. Les auteurs auraient fait plus de 200 victimes pour un préjudice de plus de 250 000 euros. Seul Ali a fait appel de sa condamnation.

L’homme a de nombreux antécédents judiciaires en France. Il est d’ailleurs en attente d’une extradition à Lyon pour d’autres faits. Les voleurs venaient en Belgique uniquement pour commettre des délits. Ils venaient en train. "On faisait deux, trois ou quatre distributeurs par jour", a expliqué Ali.

Les auteurs détournaient l’attention des victimes en leur faisant croire qu’elles avaient oublié un billet dans le distributeur. Le voleur proposait ensuite à la victime de téléphoner à Card Stop avec son téléphone tout en formant un autre numéro de téléphone et demandait alors le code secret qui était donné à un complice tandis que le voleur s’était emparé de la carte. "Ils faisaient leurs opérations et je leur parlais. Au moment où la carte sortait, les personnes ne voyaient pas que je l’avais prise. Je regardais le code secret. Je retirais la limite journalière, mais mon frère virait de l’argent sur d’autres comptes."

La plupart des sommes ont été flambées au casino. Ali, interdit de casino, s’est acheté une fausse carte d’identité pour 50 euros à Marseille… Alors qu’il était en aveux de la plupart des faits, l’homme en a contesté certains devant la cour. Il a notamment nié l’organisation criminelle.

Pour le parquet général, il n’y a pourtant pas de doute que les faits ont été commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

En première instance, Ali avait écopé de 4 ans et 6 mois de prison et les autres voleurs, dont son frère, de peines allant de 37 mois de prison, assorties d’un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive.