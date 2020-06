Depuis le début de la crise, le Commandement militaire de la Province de Liège ne ménage pas ses efforts pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, qui sont isolés, qui ne peuvent se fournir du matériel de première nécessité…

Alors que la crise semble désormais s’éloigner, l’heure est donc au bilan pour le Lieutenant-Colonel Guy Berckers, commandant militaire de la Province de Liège, qui rappelle que le Commandement fait partie de la cellule de crise provinciale et qu’à ce titre, "il a fait le maximum pour aider les instances civiles à soutenir le personnel de première ligne et les défavorisés".

Selon le planning prévu, le commandement militaire aura, fin juillet, distribué avec son propre personnel plus de 26 millions d’articles de protection dont plus de 16 millions de masques chirurgicaux et près de 1 million de masques FFP2.

"Le Commandant de Province a aussi été un lien entre les autorités civiles de la Province et la Défense au plus haut niveau, ce qui a permis de fournir des douches mobiles ainsi que des couvertures aux SDF, des couvertures au CPAS, du personnel médical et logistique en renfort dans les maisons de repos, un respirateur à un moment crucial", précise-t-on encore.

Nous l’annoncions par ailleurs, le Commandement militaire laisse aussi son abri supplétif de Saint-Laurent ouvert jusqu’à fin juillet au profit du CPAS de Liège.

À l’heure du bilan toujours, le Commandant militaire tenait à souligner "l’excellente collaboration entre lui et les plus hautes autorités de la police tant fédérale que locale, des pompiers, de la protection civile mais aussi des services du gouverneur et des bourgmestres".

Le Lieutenant-Colonel Beckers termine en spécifiant : "je ne suis qu’un chef d’orchestre, tout le mérite revient à mes collaborateurs extrêmement motivés".