Une place rouge de monde… comme on n’en avait plus vu depuis deux ans au moins. La manifestation organisée à l’initiative de la FGTB de Liège-Huy-Waremme, ce jeudi 24 mars, place Saint-Paul a attiré les foules. Il faut dire que le cœur des revendications touche les citoyens en plein… portefeuille. “Nous sommes en effet rassemblés pour réclamer le droit à une vie décente”, expliquaient plusieurs manifestants ce jeudi matin place Saint-Paul.

Ce n’est un secret pour personne, le coût de la vie a considérablement augmenté, eu égard à la guerre en Ukraine notamment. “Une journée de travail… pour faire son plein ou acheter son pain ? C’est inadmissible”, estime le syndicat socialiste liégeois. “La situation est catastrophique pour tout le monde, pour le monde du travail. Les factures d’énergie sont devenues impayables… et les mesures prises par le gouvernement son insuffisantes”.

Plus de 3 000 manifestants s’étaient rassemblés pour écouter le discours de Jean-François Ramquet, secrétaire fédéral de la FGTB Liège-Huy-Waremme, sur le coup de 10 h. “Nous étions tellement nombreux que, pour répondre à la demande, nous avons décidé de défiler dans les rues de Liège”, nous confiait-il au départ du cortège improvisé.

Comme un seul homme, les syndicalistes ont rejoint la place Cathédrale et la place du XX Août par la rue Charles Magnette, avant de bifurquer vers la place de la République française via la rue de la Régence. Objectif, atteindre l’espace Tivoli et, surtout, faire entendre sa voix.

Payer pour travailler

“Aujourd’hui, on constate une augmentation de 30 % des factures d’énergie”, poursuit Jean-François Ramquet, “il faut donc une journée de travail pour faire le plein à la station essence. On doit payer pour se déplacer et pour aller au travail. C’est une réalité qui touche tous les travailleurs mais surtout ceux qui n’ont pas d’autre choix que de prendre leur voiture pour se rendre à leur travail”. Payer pour travailler, un comble indécent pour le syndicaliste.

Parmi les solutions avancées, le secrétaire fédéral de la FGTB estime qu’il faut “un bouclier sur les prix et une régulation, comme cela se fait en France”. Le retour du carburant dans l’index des salaires et des allocations sociales est également avancé, pour que le saut d’index corresponde à la hausse du coût de la vie. Et de réclamer également le maintien des mesures prises à ce stade par le gouvernement, soit une réduction définitive de la TVA sur le gaz et l’électricité ainsi que le tarif social élargi, à durée indéterminée.