Plus de 900 tonnes (989 tonnes précisément), c'est la quantité de déchets collectés en 2019 par Luminus, qui exploite six centrales hydro-électriques sur la Meuse et une sur la Sambre. En effet, afin d'éviter que des déchets ne grippent les turbines des centrales, et ainsi préserver leur fonctionnement, des grilles ont été posées. Et c'est au pied de ces grilles que s'accumulent des déchets, qui sont alors extraits plusieurs fois sur l'année. Le spectacle est parfois affligeant car, au-delà des déchets naturels comme des branches d'arbre, ce sont très souvent des déchets de nature humaine qui y sont récupérés! Des bouteilles, canettes, emballages divers et même des sacs poubelles entiers!

Si le record a été atteint en 2016, avec 1 056 tonnes de déchets issus de la Meuse, pour redescendre à 721 tonnes en 2017, il est triste de constater que la quantité de déchets n'a fait qu'augmenter depuis lors, passant à 805 tonnes en 2018 puis 989 en 2019!

"La fréquence des extractions de déchets dépend de leur quantité. Si c’est nécessaire, nous les extrayons chaque jour, voire plusieurs fois par jour, et c'est davantage le cas en automne ou en hiver lorsque la Meuse est en crue", précise la porte-parole de Luminus. "Ces déchets sont par exemple collectés au niveau des centrales d'Ivoz-Ramet ou de l'île Monsin mais c'est souvent à celle de Lixhe qu'il y en a le plus vu qu'elle est située en bout de chaîne, avant la frontière avec les Pays-Bas".

Sachant que de nombreux Belges passent et passeront leurs vacances d'été dans le pays, et qu'ils seront sans doute plus nombreux à fréquenter les bords de Meuse, Luminus craint une forte augmentation de déchets à collecter cette année... D'où cette piqûre de rappel en faveur de la protection de l'environnement...