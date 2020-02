À l’approche du 8 mars, les événements se multiplient pour mettre en lumière les droits des femmes. Une initiative en particulier consiste à améliorer la représentation féminine dans l’encyclopédie libre en ligne de Wikipédia, dont seuls 18 % des biographies concernent des femmes.

À Liège, un "Edit-a-thon" féministe est ainsi organisé le 7 mars à la bibliothèque des Chiroux. Pour cette troisième édition, l’objectif est de rédiger des notices biographiques de femmes belges et liégeoises, qui "soit n’ont pas de page sur Wikipédia, soit en ont une mais fragmentaire, soit dont la page comporte des biais de genre (présentées par exemple avant tout comme la sœur ou l’épouse de)", explique Annelore Eloy, bibliothécaire aux Chiroux.

Cet Edit-a-thon est organisé en collaboration avec le collectif liégeois Be Cause Toujours et Wikimédia Belgium Foundation, la partie belge de la fondation qui héberge l’encyclopédie en ligne.

Des membres de Wikimédia seront dès lors sur place pour "expliquer les règles particulières de rédaction sur Wikipédia", détaille Annelore Eloy. Des bibliothécaires seront également présentes "pour mettre à disposition les ressources nécessaires" et former au référencement bibliographique.

"Wikipédia reste un milieu assez machiste", souligne Annelore Eloy, qui évoque un autre Edit-a-thon qui avait été organisé en collaboration avec un collectif féministe mais sans la participation de Wikimédia.

"Plusieurs de nos articles avaient été critiqués ou supprimés par des collaborateurs masculins qui, visiblement, n’aimaient pas ce que nous avions fait. La collaboration avec Wikimédia évite cela. Mais le milieu reste très masculin", commente-t-elle.

Lancer une dynamique

Le manque de biographies féminines rend invisibles "des tas de femmes illustres. On a envie d’attirer l’attention là-dessus et de rétablir l’équilibre. On veut donner des modèles et des représentations différentes", explique la bibliothécaire.

Point d’objectif chiffré ici, le but est "de lancer une dynamique. On veut que l’outil en ligne et gratuit soit le plus fiable possible".

L’événement est ouvert à tous de 10 à 16 h le 7 mars, à la bibliothèque des Chiroux dans le centre de Liège.