Rien ne pourra sans doute remplacer la Fiesta du rock… mais ce fut un beau succès…

Comme ça a fait du bien de revoir les visages, les sourires des gens qui chantent et dansent au son d’une musique live qui avait tant manqué à tous pendant ces longs mois. Merci à tous les artistes de nous avoir fait nous sentir vivants, à nouveau ! ", tel est l’un des nombreux messages qui ont circulé sur Facebook à la suite de l’événement "Nos retrouvailles tribute festival" qui s’est déroulé ce samedi à Flémalle.

Un événement mis sur pied au départ du PAC (Présence et Action Culturelles) de Flémalle afin, justement, de permettre aux gens de se revoir après ces longs mois difficiles… Un événement organisé grâce à une équipe de bénévoles, dans un esprit familial et avec la volonté de le rendre le plus démocratique possible… Bref, une première édition qui fut une réussite !